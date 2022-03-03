Це – актуальна інформація станом на 3 березня о 12:00. Відповідне повідомлення з'явилося на фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.
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Ворог прагне оточити Харків
Українські військові пояснили, що противник силами до 6 БТГр (батальйонних тактичних груп) був змушений перейти до оборони.
Силами до трьох БТГр, ймовірно, здійснить чергову спробу оточити ХАРКІВ з півдня,
– попередили у Генштабі ЗСУ.
Раніше радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що у Харкові ворог пробує просуватися, але зазнав катастрофічних втрат серед особового складу.
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