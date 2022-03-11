После обстрела интерната на Харьковщине решают вопрос эвакуации: количество жертв неизвестно

Россияне обстреляли Оскольский психоневрологический интернат в Харьковской области. Теперь в заведении решают вопрос об эвакуации, просят "зеленый коридор".

По состоянию на 10:30 количество погибших и раненых неизвестно. Об этом рассказал директор областного Департамента соцзащиты Юрий Шпарага.

Важно Оккупанты обстреляли психоневрологический интернат, где находились 330 человек

Пожар был потушен.

Там было более 300 человек

Оскольский психоневрологический интернат является самым большим на Харьковщине. Когда россияне нанесли удар, там находились около 330 человек. Из оставшихся пациентов малоподвижных – 50, передвигаются на колясках – 10.

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Житель Харькова за 40 тысяч продал России координаты объектов для удара: