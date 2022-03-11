Станом на 10:30 кількість загиблих та поранених невідома. Про це розповів директор обласного Департаменту соцзахисту Юрій Шпарага.

Важливо Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат, де перебувало 330 людей

Пожежу загасили.

Там було понад 300 людей

Оскільський психоневрологічний інтернат є найбільшим на Харківщині. Коли росіяни завдали удару, там перебували близько 330 осіб. із тих пацієнтів, що залишились, малорухомих – 50, пересуваються на візках – 10.



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