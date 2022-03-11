Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Оскільський інтернат розташований на території Ізюмської громади.
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Встигли евакуювати 73 людини
Встигли евакуювати у сусідній інтернат 73 людини, на момент ураження ворогом в інтернаті перебувало 330 людей!
– зазначив Синєгубов.
За словами голови ОВА, із тих пацієнтів, що залишились, малорухомих – 50, пересуваються на візках – 10 підопічних. Кількість постраждалих поки невідома, її наразі встановлюють.
Синєгубов розповів, досі найважчою точкою в області залишається Ізюм. На 11 березня заплановані знову "зелені коридори" задля евакуації населення. Тримається Харків, хоча його окупанти планували взяти всього за 2 дні.
Дивіться звернення Олега Синєгубова:
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