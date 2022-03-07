После обстрелов жилых кварталов Николаева люди шокированы последствиями
7 марта 2022 , 07:35Читати новину українською
Ночью, 7 марта, российские оккупанты обстреляли Николаев. Орки ударили по мирному городу реактивными системами залпового огня.
Люди шокированы увиденным. Они с сожалением смотрят на то, что осталось от их домов, однако все же радуются, что живы.
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Очевидцы уже успели зафиксировать и опубликовать ужасные последствия.
Жители осматривают, что осталось от их дома: смотрите видео
Разбомбленные дома и насквозь продырявленные авто: смотрите видео
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