Сейчас продолжаются 37 процессов в арбитражной юрисдикции. Об этом заявил представитель президента России в Госдуме Гарри Минх.

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Какая сумма была раньше

Минх отметил, что несколько лет назад сумма была скромнее – 35 миллиардов долларов. Однако теперь есть тенденция к увеличению. Сам чиновник отмечает, что это произошло после 2014 года, то есть после оккупации Крыма Россией.

Оккупационный "суд" в Крыму: громкие "дела"

Оккупационный российский "суд" признал пенсионерку из Севастополя Галину Довгополую виновной в государственной измене. Утверждали, что ее якобы "завербовали украинские спецслужбы". Женщине дали 12 лет исправительной колонии общего режима.

Так называемый "суд" в оккупированном Крыму приговорил украинца Ивана Яцкина к 11 годам тюрьмы. Дело касалось якобы сбора и передачи Украине информации, составляющей государственную тайну России.

Кроме того, "учреждение" в апреле вынесло приговор военному ВСУ Евгению Добринскому. Его в мае 2020 года похитили с боевой позиции на админгранице с Крымом.

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