Наразі тривають 37 процесів в арбітражній юрисдикції. Про це заявив представник президента Росії в Держдумі Гаррі Мінх.

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Яка сума була раніше

Мінх зауважив, що кілька років тому сума була скромніша – 35 мільярдів доларів. Однак тепер є тенденція до збільшення. Сам чиновник зазначає, що це сталось після 2014 року, тобто після окупації Криму Росією.

Окупаційний "суд" у Криму: гучні "справи"

  • Окупаційний російський "суд" визнав пенсіонерку з Севастополя Галину Довгополу винною у державній зраді. Стверджували, що її начебто "завербували українські спецслужби". Жінці дали 12 років виправної колонії загального режиму.
  • Так званий "суд" в окупованому Криму засудив українця Івана Яцкіна до 11 років в'язниці. Справа стосувалась нібито збору та передачі Україні інформації, що становить державну таємницю Росії.​
  • Крім того, "установа" у квітні винесла вирок військовому ЗСУ Євгенію Добринському. Його у травні 2020 року викрали з бойової позиції на адмінмежі з Кримом.

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