После операции в Кабуле вам аплодирует весь мир, – Зеленский поздравил украинских разведчиков

Ежегодно в Украине 7 сентября отмечают День военной разведки. По случаю праздника президент Владимир Зеленский поздравил военных, которые "играют ключевую роль в защите интересов и безопасности государства".

Глава государства отметил, что благодаря воинам-разведчикам украинское государство способно предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. В этом контексте он вспомнил операцию ГУР по спасению афганцев в захваченном талибами Кабуле.

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Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир! С Днем военной разведки,

– отметил президент.

Спасение афганцев в Кабуле

В Кабуле 19 граждан Афганистана и члены их семей находились в городе и хотели эвакуироваться из страны. Правительство Канады предложило их принять и разместить, но только если они смогут добраться до аэропорта.

Никто не был готов за ними выйти. Афганцы просили американских, канадских, катарских военных – все боялись.

Тогда переводчики обратились к украинцам. Спецсилы ГУР Минобороны ушли в город, дошли до рынка, встретили афганцев с их семьями на двух авто и провели в аэропорт. Оттуда наш самолет вывез их в Пакистан.

Мир восхищается украинцами

Мир восхищается мужеством украинских спецназовцев, которые эвакуировали людей из Кабула в ужасных и опасных условиях.

Разведчики ежедневно осуществляли 3 – 4 выхода из международного аэропорта афганской столицы на поиски людей, которых надо спасти.

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