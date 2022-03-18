После падения двух ракет в Одесской области обошлось без пострадавших

Утром 18 марта враг нанес ракетный удар по населенному пункту Одесской области.

Еще в небе подраздел Воздушных сил ВСУ сбил вражескую крылатую ракету морского базирования.

К теме В Одесской области спасатели обнаружили и ликвидировали авиационную бомбу ОФАБ-500

Однако, по словам главы Одесского ОВА Максима Марченко, две другие упали.

К счастью, пострадавших нет в результате удара,

– сказал глава ОВА.

Кроме того, в Одессе 18 марта украинской системе ПВО удалось уничтожить еще и вражеские российские дроны. Известно, что они проводили разведку.

Как в Одессе готовы защищать город: смотрите видео