Сначала поговорим о выборах. Об этом заявил Анатолий Амелин, сообщает 24 Канал.

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1. Дональд Трамп получил монобольшинство. Точнее, не Трамп, а республиканцы. Там партии не являются лидерским типом. Но республиканцы теперь будут иметь контроль над Верхней палатой Конгресса США в дополнение к палате представителей.

2. Монополия власти позволит республиканцам проводить молниеносные решения. Но здесь надо сделать оговорку. Среди республиканцев есть разные группы, и не все поддерживают Трампа и его идеи.

3. Война в Украине. Ранее Трамп пообещал завершить войну в Украине в течение 24 часов после своего вступления на должность. Его инаугурация состоится в январе 2025 года. Он считает, что мирного соглашения ему помогут достичь хорошие отношения с лидерами России и Украины.

Конкретных шагов и условий, на которых это может произойти, республиканец не называл. Вот здесь начинается "самое интересное". Прекращение войны по команде "стоп" невозможно. Прямого влияния на Россию США не имеют. Санкций ввели беспрецедентное количество, но война продолжается.

В марте 2023 года Трамп пообещал остановить войну в течение первых 24 часов после того, как станет президентом. В сентябре этого года он скорректировал сроки, пообещав сделать это до официального вступления на должность 20 января.

Как Трамп хочет остановить войну

Во время предвыборных дебатов с Камалой Харрис в начале сентября Трампа дважды спрашивали, хочет ли он победы Украины в войне с Россией. Он сказал более 400 слов, но так и не сказал "да". На вопрос о том, как он планирует остановить войну, республиканец сказал, что поговорит с президентами России и Украины и сведет их вместе.

Но мы понимаем, что просто "остановить" войну не отвечает интересам ни одной стороны. "За чей счет будет банкет?". И здесь есть ответ – по данным The Washington Post, в частных беседах Трамп говорил, что может закончить войну, нажав на Украину и заставив ее отказаться от части земли.

Кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс описывал возможный мирный план Трампа: "Вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет демилитаризованной зоной. Она будет сильно укреплена". Россия, по его словам, сможет получить гарантию нейтрального статуса Украины и ее неприсоединения к НАТО, а Украина получит гарантию суверенитета.

Заметьте Пора затягивать пояса

Трамп признавался, что думал о смягчении санкций в рамках сделки для прекращения войны в Украине. В начале ноября Трамп пообещал "разъединить" Россию и Китай, которые, по его словам, "объединил" Джо Байден.

Подытоживая сказанное

Трамп, похоже, действительно, хочет остановить войну;

для Трампа сближение России и Китая гораздо страшнее поглощения Украины Россией;

Трамп потенциально готов к сделке, где ради не сближения России с Китаем он может поступиться интересами Украины.

Хорош ли для нас этот сценарий? Конечно, нет. Это холодный душ, который должен заставить думать о других сценариях для нас. Нам надо брать ответственность на себя за свои действия, свое будущее и, взрослея, думать о партнерстве с сильными, а не об инфантильных просьбах о защите, финансах и оружии.

Вещи, которые должен понять Трамп

Изменение формулы "мира" может быть только при понимании интересов и мотивации США и окружения Трампа.

1. Они должны понимать, что Россия – Китай – Иран – Северная Корея – это "ось зла", с членами которой сделки бессмысленны.

2. Сдавая Украину (демилитаризация, вне НАТО, отказ от территорий), повторение вторжения в Украину – вопрос очень короткого времени.

3. Они должны понимать, что сдав Украину, война в Европе станет неотвратимой, как и необходимость США выделять гораздо больше ресурсов на ее прекращение (но уже в Европе).

4. Потеря Украины для Америки = еще более глубокая зависимость от России и Китая в секторе критических материалов.

К теме Ждем, как Трамп завершит войну за 24 часа

Что нужно США?

Стабильная безопасность Европы. Украина может быть частью гарантий. Как с сильным современным ВПК, так и с сильной армией.

Снизить расходы налогоплательщиков США на безопасность Европы. Сильная экономика (путем инвестиций, а не дотаций) – гарантия сильного украинского ВПК и Армии.

Снизить зависимость от Китая и России в секторе критических материалов. В Украине есть 20% мировых запасов титана, запасы галлия, германия, кварца, которые нужны для сектора микроэлектроники. Есть бериллий, уран и еще 1,5 десятка других критических материалов.

Сохранить энергетическое влияние в Европе. Украина с крупнейшими запасами газа в Европе и мощной ГТС – ключевой элемент реализации этой цели.

Исходя из этого у нас два пути. Первый – Занять пассивную позицию, ждать и потерять все. Второй – быть проактивными, придя с конкретными предложениями, интересными США и стать младшим партнером в регионе. Такой язык Трамп очень хорошо понимает.

Главное помнить – наше будущее теперь точно зависит только от нас!