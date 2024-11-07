Спочатку поговоримо про вибори. Про це заявив Анатолій Амелін, повідомляє 24 Канал.

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1. Дональд Трамп отримав монобільшість. Точніше, не Трамп, а республіканці. Там партії не є лідерським типом. Але республіканці тепер матимуть контроль над Верхньою палатою Конгресу США на додаток до палати представників.

2. Монополія влади дозволить республіканцям проводити блискавичні рішення. Але тут треба зробити застереження. Серед республіканців є різні групи, і не всі підтримують Трампа та його ідеї.

3. Війна в Україні. Раніше Трамп пообіцяв завершити війну в Україні протягом 24 годин після свого вступу на посаду. Його інавгурація відбудеться у січні 2025 року. Він вважає, що мирної угоди йому допоможуть досягти добрі відносини з лідерами Росії та України.

Конкретних кроків та умов, на яких це може статися, республіканець не називав. Ось тут починається "найцікавіше". Припинення війни за командою "стоп" неможливе. Прямого впливу на Росію США не мають. Санкцій запровадили безпрецедентну кількість, але війна триває.

У березні 2023 року Трамп пообіцяв зупинити війну протягом перших 24 годин після того, як стане президентом. У вересні цього року він скоригував терміни, пообіцявши зробити це до офіційного вступу на посаду 20 січня.

Як Трамп хоче зупинити війну

Під час передвиборчих дебатів із Камалою Гарріс на початку вересня Трампа двічі питали, чи хоче він перемоги України у війні з Росією. Він сказав понад 400 слів, але так і не сказав "так". На запитання про те, як він планує зупинити війну, республіканець сказав, що поговорить із президентами Росії та України та зведе їх разом.

Але ж ми розуміємо, що просто "зупинити" війну не відповідає інтересам жодної сторони. "Чиїм коштом буде банкет?". І тут є відповідь – за даними The Washington Post, у приватних бесідах Трамп говорив, що може закінчити війну, натиснувши на Україну та змусивши її відмовитися від частини землі.

Кандидат у віцепрезиденти Джей Ді Венс описував можливий мирний план Трампа: "Ймовірно, воно виглядатиме приблизно так само, як нинішня лінія розмежування між Росією та Україною. Це стане демілітаризованою зоною. Вона буде сильно укріплена". Росія, за його словами, зможе одержати гарантію нейтрального статусу України та її неприєднання до НАТО, а Україна отримає гарантію суверенітету.

Зауважте Пора затягувати пояси

Трамп зізнавався, що думав про пом'якшення санкцій у межах правочину для припинення війни в Україні. На початку листопада Трамп пообіцяв "роз'єднати" Росію та Китай, які, за його словами, "об'єднав" Джо Байден.

Підсумовуючи сказане

Трамп, схоже, справді, хоче зупинити війну;

для Трампа зближення Росії та Китаю набагато страшніше за поглинання України Росією;

Трамп потенційно готовий до угоди, де заради не зближення Росії з Китаєм він може поступитися інтересами України.

Чи добрий для нас цей сценарій? Звісно, ні. Це холодний душ, який має змусити думати про інші сценарії для нас. Нам треба брати відповідальність на себе за свої дії, своє майбутнє і, дорослішаючи, думати про партнерство з сильними, а не про інфантильні прохання про захист, фінанси та зброю.

Речі, які має зрозуміти Трамп

Зміна формули "світу" може бути тільки при розумінні інтересів та мотивації США та оточення Трампа.

1. Вони повинні розуміти, що Росія – Китай – Іран – Північна Корея – це "вісь зла", з членами якої угоди безглузді.

2. Здаючи Україну (демілітаризація, поза НАТО, відмова від територій), повторення вторгнення в Україну – питання дуже короткого часу.

3. Вони повинні розуміти, що здавши Україну, війна в Європі стане невідворотною, як і необхідність США виділяти набагато більше ресурсів на її припинення (але вже в Європі).

4. Втрата України для Америки = ще глибша залежність від Росії та Китаю в секторі критичних матеріалів.

До теми Чекаємо, як Трамп завершить війну за 24 години

Що потрібно США?

Стабільна безпека Європи. Україна може бути частиною гарантій. Як із сильним сучасним ВПК, так і з сильною армією.

Знизити витрати платників податків США на безпеку Європи. Сильна економіка (шляхом інвестицій, а не дотацій) – гарантія сильного українського ВПК та Армії.

Знизити залежність від Китаю та Росії в секторі критичних матеріалів. В Україні є 20% світових запасів титану, запаси галію, германію, кварцу, які потрібні для сектору мікроелектроніки. Є берилій, уран і ще 1,5 десятка інших критичних матеріалів.

Зберегти енергетичний вплив у Європі. Україна з найбільшими запасами газу в Європі та потужною ГТС – ключовий елемент реалізації цієї мети.

Виходячи з цього у нас два шляхи. Перший – Зайняти пасивну позицію, чекати і втратити все. Другий – бути проактивними, прийшовши з конкретними пропозиціями, цікавими США і стати молодшим партнером у регіоні. Таку мову Трамп дуже добре розуміє.

Головне пам'ятати – наше майбутнє тепер точно залежить тільки від нас!