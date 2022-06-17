После победы Украины с Россией все равно придется разговаривать, – Макрон

Эммануэль Макрон отметил, что Украина должна победить в войне, которую развязала Россия. В то же время он напомнил о важности диалога с россиянами. В частности, и после того, как мы освободим наши территории.

Об этом президент Франции отметил во время совместной конференции с Владимиром Зеленским, Олафом Шольцом, Марио Драги и Клаусом Йоганнисом. Как передает 24 канал, Эммануэль Макрон стремится к тому, чтобы наше государство одержало победу в несправедливо развязанной Россией войне.

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Диалог с Россией важен

Эммануэль Макрон отметил, что по ряду вопросов необходимо поддерживать канал диалога с Россией. В качестве примера он приводит продовольственную безопасность. Мол, если можно достичь определенных успехов по дипломатическому пути, то это необходимо делать.

Кроме того, возможность общения с Россией позволит продолжать дискуссии. Президент Франции подчеркнул, что звонит по телефону Владимиру Путину не просто по собственной инициативе. Он делает это потому, что получил согласие от Владимира Зеленского.

Эммануэль Макрон напомнил, что Франция была одной из стран, пытавшихся организовать дискуссию между Украиной и Россией. Для этого и организовали в 2019 году саммит в Париже. Во время него поднимали вопросы Минских соглашений, которые в то время были заморожены.

Сегодня война не окончена. Сначала нужно выиграть эту войну. И здесь позиция Франции совершенно четкая: Украина должна выиграть эту войну,

– подчеркнул Макрон.

Он добавил, что при достижении этого наше государство не должно утратить свою целостность и суверенитет. И уже после этого нужно будет разговаривать с россиянами.

Коротко о визите высокопоставленных чиновников в Украину

О том, что Шольц, Макрон и Драги прибыли в Украину , 16 июня утром сообщило итальянское издание Rai News. Вскоре в сети появились фотографии, на которых можно увидеть, что политики приехали на поезде Укрзализныци.

Отметим, что это первый визит чиновников в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Вскоре появилась информация, что политиков увидели на киевском вокзале . Известно было, что в этот же день они должны были встретиться с Владимиром Зеленским.

Кроме того, в Украину прибыл президент Румынии Клаус Иоганнис. Он присоединился к Шольцу, Олафу и Макрону. Все вместе они приехали в освобожденный от оккупантов Ирпень .

Позже глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал встречу Зеленского и чиновников. По его словам, политикам передали полный пакет санкционных предложений , касающихся России. Над их подготовкой работала международная группа Макфола-Ермака.

Он отметил, что сейчас важно усиленно давить на страну-агрессорку, а также работать над седьмым пакетом санкций. В нем, уверен глава ОП, должно быть газовое эмбарго.

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