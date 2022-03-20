После похищения заместителя мэра Энергодар вышел на проукраинский митинг

Российские захватчики пытаются безуспешно оккупировать украинский город Энергодар. Люди 20 марта вышли на проукраинский митинг, чтобы показать оккупантам, кто здесь хозяин.

Сегодня стало известно, что российские орки похитили заместителя городского головы Энергодара. Речь идет об Иване Самойдюке.

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Энергодарцы показывают сопротивление

В то же время действующий мэр города Дмитрий Орлов призвал энергодарцев в 14:00 собраться возле здания городского совета.

Люди пришли, чтобы выразить несогласие с похищением украинцев и тем, что их содержат в неволе.

Собрались сотни горожан, с собой у них украинские флаги, они скандируют "Свободу Самойдюку!"

Митинг в Энергодаре с украинскими флагами: смотрите видео