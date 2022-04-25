Он отметил, что мощность новой агрессии России зависит от того, какие именно силы придут в тамошнюю власть. Более того, через 5 лет угроза может даже масштабироваться.

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В новом интервью командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис поделился опасениями относительно намерений России. Он отметил, что если страна-агрессор не поменяет политику, весь мир может столкнуться с ужасными последствиями.

Россия останется угрозой для нас и НАТО. Вдобавок, угроза может стать даже больше, и страны Альянса должны действовать прежде всего на сдерживание. Россию нужно сдержать от того, что она сделала сейчас – когда решила напасть на Украину,

– отметил Рупшис.

По его мнению, Россия сможет оправиться от санкций за 5 – 10 лет и возобновить боевые действия.

"Российский реваншизм никуда не девался. Не скажу, что Россия уже проиграла все битвы, но просто из-за того, что Украина выстояла – они уже проиграли войну. Отступление от Киева четко продемонстрировало неудачу их первоначального намерения", – рассказал командующий Вооруженными силами Литвы.

Сегодняшнее полномасштабное открытое нападение России на Украину фундаментально поменяло ситуацию в Европе. Поэтому НАТО просчитывает возможные сценарии, в том числе потенциальное нападение России на страну-члена блока.

В то же время, учитывая серьезную опасность со стороны России, Рупшис добавил, что Литва развивает армию, чтобы та отвечала ожиданиям, планам и требованиям НАТО.

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