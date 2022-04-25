Він зазначив, що потужність нової агресії Росії залежить від того, які саме сили прийдуть до тамтешньої влади. Ба більше, за 5 років загроза може навіть масштабуватися.

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У новому інтерв'ю командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис поділився побоюваннями щодо намірів Росії. Він зазначив, якщо країна-агресор не змінить політику, увесь світ може зіткнутися із жахливими наслідками.

Росія залишиться загрозою для нас і для НАТО. На додачу, загроза може стати навіть більшою, і країни Альянсу повинні діяти передусім на стримування. Росію потрібно стримати від того, що вона зробила зараз – коли вирішила напасти на Україну,

– зазначив Рупшис.

На його думку, Росія зможе оговтатися від санкцій за 5 – 10 років та відновити бойові дії.

"Російський реваншизм нікуди не подівся. Не скажу, що Росія вже програла усі битви, але просто через те, що Україна вистояла – вони вже програли війну. Відступ від Києва чітко продемонстрував невдачу їхнього початкового наміру", – розповів командувач Збройних сил Литви.

Сьогоднішній повномасштабний відкритий напад Росії на Україну фундаментально змінив безпекову ситуацію у Європі. Тож НАТО прораховує можливі сценарії, у тому числі й потенційний напад Росії на країну-члена блоку.

Водночас, зважаючи на серйозну небезпеку зі сторони Росії, Рупшис додав, що Литва розвиває армію, щоб та відповідала очікуванням, планам та вимогам НАТО.

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