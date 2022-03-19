После потерь и пиара "кадыровцы" уехали из Украины в Чечню, – СМИ

С первых дней войны в Украине были сообщения, что в ней участвуют "кадыровцы". Сами же боевики активно постили фотографии в соцсетях с якобы "достижениями" в Украине.

Успехи "кадыровцев" в Украине были вымышленными. Ведь только через несколько дней наши Вооруженные Силы ликвидировали ряд командиров.

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Потери "кадыровцев" в Украине

27 февраля стало известно, что во время вторжения в Украину погиб командир 141 моторизированного полка росгвардии Чечни генерал Магомед Тушаев.

26 февраля 450 "кадыровцев" попытались десантироваться возле гостомельского аэропорта. Высадиться смогли только наемники из одного самолета. Их расстреляли сразу на взлетной полосе.

Общие потери бойцов Рамзана Кадырова за период с 26 по 28 февраля составили несколько сотен человек.

Сам Кадыров поначалу отрицал утраты посреди собственных бойцов. Однако 28 февраля все же признал гибель 2 военнослужащих из Чечни, но не уведомил их имена.

Вторая попытка боевиков в нашей стране

4 марта из Беларуси через Чернобыльскую зону прибыл новый отряд с "кадыровцами", всего около 1200 человек. В его состав вошли военные батальона: "Север", "Юг" и ОМОН "Ахмат-Грозный".

Свой лагерь "кадыровцы" обустроили в лесу под Бородянкой. Однажды ночью в лагере взорвали боекомплект, поэтому часть бойцов погибли.

С этого времени они начали действовать осторожнее и разбились на несколько групп. Но непосредственно в боях не участвовали, а занимались лишь тем, что "кошмарили" местное население в районе Бородянки, Бабинцев, Катюжанки и вплоть до Лютижа. Параллельно снимая разнообразные видео для соцсетей,

– говорится в сообщении.

То есть "кадыровцы" находятся в Украине с начала войны, однако их участия в боях ни разу не увидели. Боевиков Кадырова называют "PR-войсками". Ведь все, что делают, по словам основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслана Левиева, снимают контент для соцсетей.

По данным контрразведки СБУ, 13 марта "кадыровцев" вывели из Киевской области через Беларусь и далее воздушным транспортом в Чечню. Однако Кадыров на днях заявил, что якобы отправляет в Украину еще тысячу бойцов.

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