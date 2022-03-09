После признания Россией участия срочников в войне, они начнут саботировать приказы, – Геращенко

В России продолжают уверять, что в войне против Украины не должны были участвовать срочники. Но теперь признают, что они там есть.

Ответственность за это сбрасывают на должностных лиц, которые якобы не выполнили указания высшего командования и отправили военнослужащих срочной службы на войну в Украину. Такое заявление сделал спикер Путина Дмитрий Песков.

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В рядах ВС России начнется саботаж

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко убежден, что такое заявление Пескова только нам на руку. Ведь теперь все российские срочники, оставшиеся в живых и все еще воюющие в Украине (а таких много), начнут саботировать процесс и требовать возвращения в военные части в России.

Заменить этих срочников не будет кем. А перекидывание и формирование нового резерва займет время. Что уж говорить о боевом духе, которого нет ни у срочников, ни у офицеров российской армии.

Господин Песков, вы очень вовремя со своим комментарием. Вы (хотя и невольно) помогаете ВСУ очистить Украину от российско-фашистских захватчиков,

– написал Геращенко.

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