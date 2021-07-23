Синоптики прогнозируют, что в течение 25 – 27 июля в Украине снова будет жарко. Местами температура будет достигать более 30 градусов тепла.
К теме Поврежденные крыши многоэтажек и деревопад: непогода наделала беды в Украине – фото
В Украину снова придет жара
Синоптики уже на 25 июля прогнозируют, что на всей территории страны будет солнечно. Воздух прогреется в среднем до +25...+29 градусов. Жарче всего будет на Юге страны – там воздух прогреется до +27...+30 градусов.
Погода в Украине 25 июля / Карта Укргидрометцентра
На 26 июля в Украине прогнозируют еще большую жару – воздух прогреется до +29...+31 градусов на территории восточных, южных и западных областей. Кстати, дожди возможны на Буковине и Прикарпатье.
Еще большая жара в стране будет 27 июля. На юге – до + 31...+34 градусов. В Одесской области будет теплее всего – + 32...+34 градусов. Правда, дождь прогнозируют в:
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Ивано-Франковской,
- и Черновицкой областях.
Коротко о погоде в Украине
- 23 июля в Украину вернулось тепло и прекратились ливни. Возможен дождь только на Буковине и Закарпатье.
- Перед тем, в ночь на 22 июля, непогода пронеслась по Одессе. Там сильно затопило город. Также вода затопила Мариуполь.
- Возле Кирилловки 22 июля пронеслось 2 смерча.
- 21 июля ливень и ураган накрыл Восток Украины. Из-за непогоды погибли 2 человека, еще 10 находились в больнице.