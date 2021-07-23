Синоптики прогнозируют, что в течение 25 – 27 июля в Украине снова будет жарко. Местами температура будет достигать более 30 градусов тепла.

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В Украину снова придет жара

Синоптики уже на 25 июля прогнозируют, что на всей территории страны будет солнечно. Воздух прогреется в среднем до +25...+29 градусов. Жарче всего будет на Юге страны – там воздух прогреется до +27...+30 градусов.



Погода в Украине 25 июля / Карта Укргидрометцентра

На 26 июля в Украине прогнозируют еще большую жару – воздух прогреется до +29...+31 градусов на территории восточных, южных и западных областей. Кстати, дожди возможны на Буковине и Прикарпатье.

Еще большая жара в стране будет 27 июля. На юге – до + 31...+34 градусов. В Одесской области будет теплее всего – + 32...+34 градусов. Правда, дождь прогнозируют в:

Тернопольской,

Хмельницкой,

Ивано-Франковской,

и Черновицкой областях.

Коротко о погоде в Украине