Синоптики прогнозують, що протягом 25 – 27 липня в Україну знову буде спекотно. Подекуди температура сягатиме понад 30 градусів тепла.

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В Україну знову прийде спека

Синоптики вже на 25 липня прогнозують, що на всій території країни буде сонячно. Повітря прогріється у середньому до +25...+29 градусів. Найспекотніше буде на Півдні країни – там стовпчик термометра сягне +27...+30 градусів.



Погода в Україні 25 липня / Карта Укргідрометцентру

На 26 липня в Україні прогнозують ще більшу спеку – повітря прогріється до +29...+31 градусів на території східних, південних та західних областей. До речі, дощі можливі на Буковині та Прикарпатті.

Ще більша спека в країні буде 27 липня. На Півдні – до +31...+34 градусів. На Одещині буде найтепліше – +32...+34 градусів. Щоправда, дощ прогнозують у:

Тернопільській,

Хмельницькій,

Івано-Франківській,

та Чернівецькій областях.

Коротко про погоду в Україні