Синоптики прогнозують, що протягом 25 – 27 липня в Україну знову буде спекотно. Подекуди температура сягатиме понад 30 градусів тепла.
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В Україну знову прийде спека
Синоптики вже на 25 липня прогнозують, що на всій території країни буде сонячно. Повітря прогріється у середньому до +25...+29 градусів. Найспекотніше буде на Півдні країни – там стовпчик термометра сягне +27...+30 градусів.
Погода в Україні 25 липня / Карта Укргідрометцентру
На 26 липня в Україні прогнозують ще більшу спеку – повітря прогріється до +29...+31 градусів на території східних, південних та західних областей. До речі, дощі можливі на Буковині та Прикарпатті.
Ще більша спека в країні буде 27 липня. На Півдні – до +31...+34 градусів. На Одещині буде найтепліше – +32...+34 градусів. Щоправда, дощ прогнозують у:
- Тернопільській,
- Хмельницькій,
- Івано-Франківській,
- та Чернівецькій областях.
Коротко про погоду в Україні
- 23 липня в Україну повернулось тепло та припинились зливи. Можливий дощ тільки на Буковині та Закарпатті.
- Перед тим, у ніч на 22 липня, негода пронеслась у Одесі. Там сильно затопило місто. Також вода затопила Маріуполь.
- Біля Кирилівки 22 липня пронеслось 2 смерчі.
- 21 липня злива та буревій накрив Схід України. Через негоду загинуло 2 людей, ще 10 перебували в лікарні.