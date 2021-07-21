Шквальний вітер був на межі Донецької, Луганської та Харківської областей. Башта впала в лікарні міста Сватове.

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Наслідки негоди

У цій же лікарні частково зірвало дах над хірургічним відділенням. Проте медзаклад працює в звичайному режимі.Крім того, у Сватовому пошкоджено дах 2 п'ятиповерхівок.

Також у Сєвєродонецькому та Сватівському районах чимало жителів залишились без електрики. Зокрема, на кількох вулицях Сватового та в селах Гончарівка, Мілуватка, Нижня Дуванка, Хомівка, Красноріченське.

Чи є постраждалі

Наразі немає інформації про наявність загиблих чи постраждалих. Тепер рятувальники розпилюють дерева та ліквідовують наслідки негоди.

Коли негода відступить

Невдовзі грози та шквали покинуть територію України. Натомість повернеться спека. Температура повітря знову сягатиме до +31 градуса. Потепління настане з 25 липня.



Погода в Україні 25 липня / Карта Укргідрометцентру