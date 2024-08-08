Как "300 спартанцев" оказались не по зубам многотысячной армии

Участие в этой наступательной кампании принимали подразделения группировки войск "Север" из состава группировки "Белгород". К тому времени их численность составляла около 50 тысяч личного состава. Непосредственно в Харьковской операции была задействована группировка в более чем 30 тысяч бойцов.

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6 августа министерство обороны России сообщило, что в Курскую область, а именно в Суджанский район, попыталась проникнуть группа численностью 300 человек. Мы не имеем официальных подтверждений с украинской стороны, что это подразделения Сил обороны Украины, а потому пока эту неизвестную группу будем называть "300 спартанцев".

В течение 48 часов "300 спартанцев" охватили фронт продвижения в 30 километров от Николаево-Дарьино до Олешня, на глубину 8 – 15 километров, от Зеленого Шляха до Рубанщины.

Вы понимаете, что министерство обороны России само себя дискредитировало? В мае они за 3 недели 30-тысячной группировкой продвинулись фронтом 35 километров на 6 – 8 километров и увязли уже как третий месяц. В то же время "300 спартанцев" прорвали фронт в 30 километров на глубину в 15 километров за 48 часов. А если бы их было 3 тысячи? Или 10 тысяч? Они стояли бы уже под Курском?

Отдельно хочу сказать, что УВ "Север" сейчас имеет такой вид:

личный состав – около 75 тысяч бойцов;

танки – до 350 единиц;

ББМ – до 770 единиц;

ствольная артиллерия – более 800 единиц;

РСЗО – 150 – 160 единиц.

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Большинство этих сил и средств сосредоточены в Белгородской области – более 50 тысяч бойцов. В Брянской и Курской есть по 10 тысяч личного состава.

То есть Россия неспособна защитить свои территории и границы даже от столь небольшой группы, как "300 спартанцев"? С учетом того, что это граница со страной, с которой Россия воюет!

А это видят не только на Западе, но и в других странах, которые имитируют искреннюю дружбу с Россией, но помнят, что многие российские территории исторически не принадлежат ей.