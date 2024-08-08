Приторможенная реакция россиян

Несмотря на громкий доклад Герасимова Путину, никого россияне пока не остановили. Передовые подразделения ВСУ продолжают продвигаться по общему направлению Любимовка – Коренево, в районе города Суджа, а также в направлении на урочище "Меловое".

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В полосу группировки "Курск" (прикрытие границы) командование противника начало перемещать часть сил с Волчанского направления (группировка "Белгород"). Вероятно, говорится о силах из состава 11-го и 44-го армейских корпусов, скорее всего, об отдельных подразделениях 18-й мотострелковой дивизии и 128-й отдельной мотострелковой бригады.

Как по мне, в активных действиях ВСУ на Судженском и Кореневском направлениях украинскому командованию удалось добиться эффекта "оперативной внезапности".

Судя по какой-то приторможенной реакции российского командования, процесс ее подготовки и организации (в частности оперативное развертывание соответствующей украинской группировки) прошел как-то "мимо ушей" российских командных структур, или был ими неправильно истолкован. Вероятно, они определили его, как усилия украинского командования по "прикрытию Сумского направления". Генерал Буданов им в этом удачно подыграл своими заявлениями о "подготовке россиянами наступления на Сумы".

Даже сейчас российское командование имеет очень отдаленное представление о реальном составе и структуре группировки ВСУ, которая задействована на Судженском и Кореневском направлениях. Их оценки колеблются от "3 – 5 батальонов", до "4 – 5 бригад".

Россиянам придется подтягивать резервы

Самое интересное, что темпы продвижения передовых подразделений ВСУ на вышеуказанных направлениях в российском пограничье даже близко не сопоставимы с темпами наступления российских войск на Харьковском операционном направлении.

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В течение 2-х суток ВСУ взяли под свой контроль значительно большую территорию в Курской области, чем российские войска за полтора месяца в Харьковской области Украины.

Сейчас, пока реакция российского командования ограничивается полосой УВ "Север", перемещение резервов и дополнительных сил и средств в роли усиления "проблемного направления", происходит исключительно внутри нее.

Однако, судя по размаху и интенсивности украинской операции, рано или поздно противник будет вынужден потянуть туда войска из других операционных направлений. Вполне возможно, что и остатки своих стратегических резервов, приготовленных им на август – сентябрь. Даже с этой точки зрения операция ВСУ в приграничье Курской области уже является оправданной.

Но мне почему-то кажется, что это еще даже не середина партии, а в ближайшее время у нас появится новое операционное направление.