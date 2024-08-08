Пригальмована реакція росіян

Попри гучну доповідь Герасимова Путіну, нікого росіяни наразі не зупинили. Передові підрозділи ЗСУ продовжують просуватись по загальному напрямку Любимовка – Коренево, в районі міста Суджа, а також в напрямку на урочище "Мєловоє".

До теми Наступ у Курській області – це шанс на завершення війни

У смугу угрупування "Курськ" (прикриття кордону) командування противника почало переміщати частину сил з Вовчанського напрямку (угрупування "Бєлгород"). Ймовірно, мовиться про сили зі складу 11-го та 44-го армійських корпусів, скоріш за все, про окремі підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії та 128-ї окремої мотострілецької бригади.

Як на мене, в активних діях ЗСУ на Судженському та Коренівському напрямках українському командуванню вдалося добитися ефекту "оперативної раптовості".

Судячи з якоїсь пригальмованої реакції російського командування, процес її підготовки та організації (зокрема оперативне розгортання відповідного українського угрупування) пройшов якось "повз вуха" російських командних структур, або був ними неправильно тлумачений. Ймовірно, вони визначили його, як зусилля українського командування з "прикриття Сумського напрямку". Генерал Буданов їм в цьому вдало підіграв своїми заявами про "підготовку росіянами наступу на Суми".

Навіть зараз російське командування має дуже віддалене уявлення про реальний склад та структуру угрупування ЗСУ, яке задіяне на Судженському та Коренівському напрямках. Їхні оцінки коливаються від "3 – 5 батальйонів", до "4 – 5 бригад".

Росіянам доведеться підтягувати резерви

Найцікавіше, що темпи просування передових підрозділів ЗСУ на вищевказаних напрямках у російському прикордонні навіть близько не співставні з темпами наступу російських військ на Харківському операційному напрямку.

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Протягом 2-х діб ЗСУ взяли під свій контроль значно більшу територію в Курської області, ніж російські війська за півтора місяця у Харківській області України.

Наразі, поки реакція російського командування обмежується смугою УВ "Північ", переміщення резервів й додаткових сил і засобів у ролі посилення "проблемного напрямку", відбувається виключно всередині неї.

Однак, судячи із розмаху та інтенсивності української операції, рано чи пізно противник буде вимушений потягнути туди війська з інших операційних напрямків. Цілком можливо, що і залишки своїх стратегічних резервів, приготованих ним на серпень – вересень. Навіть з цього погляду операція ЗСУ у прикордонні Курської області вже є виправданою.

Але мені чомусь здається, що це ще навіть не середина партії, а найближчим часом у нас з'явиться новий операційний напрямок.