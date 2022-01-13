После провальных переговоров Россия перешла к новым угрозам

После провальных для Кремля раундов переговоров с Западом о гарантиях безопасности, Россия перешла к новым угрозам. В частности, разместить ракеты на Кубе и в Венесуэле.

Прошло заседание Постоянного совета ОБСЕ – третий и заключительный раунд переговоров о безопасности с Россией. Но похоже, что дальше нас ждет долгая и изнурительная борьба за деоккупацию Крыма и Донбасса, не говоря уже об угрозах на границе.

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Каковы результаты заседания

По результатам заседания ОБСЕ 13 января, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что и этот орган не согласился идти на уступки Владимира Путина и высказал консолидированную позицию в поддержку Украины.

Чтобы вы не подумали, что слова Кулебы не имеют под собой почвы, приведу вам в пример несколько позиций наших партнеров на всё том же заседании ОБСЕ.

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Представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер выступил против шантажа, агрессии и угроз со стороны России как средства достижения поставленных целей.

Проще говоря, Карпентер прямо заявил, что нужно заставить Россию играть по давно установленным правилам, если она действительно чего-то хочет добиться от Запада.

Кроме того, глава британского МИД Лиз Трасс прямо заявила, что следующие дни будут решающими для безопасности не только в Украине, но и в Европе в целом. Если Путин всё же решиться на новую агрессию против Украины, это станет фатальной ошибкой для его режима.

Агрессия России – проблема всего Запада

Вот здесь хочется отдельно отметить один очень важный момент: если раньше война в Украине воспринималась Европой как что-то далекое, некий конфликт в соседней стране, то после эскалации со стороны России весь Запад начал рассматривать действия Путина, как личную угрозу.

Отныне агрессия России – это не просто проблема Украины, а всего Запада.

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Продолжая мысль Лиз Трасс и Майкла Карпентера о том, что если Путин хочет реального диалога с Западом, уже в Госдепе США заявили, что на самом деле Москва может хоть завтра организовать деэскалацию на границе Украины и это совсем не сложно.

Но вместо этого она наоборот начинает вести себя агрессивно, а это значит, что разговоры могут быстро закончиться.

В Сенате США уже подготовили новый пакет санкций на случай реального российского вторжения в Украину. Они будут задевать уже лично Владимира Путина, Сергея Лаврова, Сергея Шойгу и остальных чиновников Кремля.

Кремль показывает свое настоящее естество

После трех дней переговоров Кремль начал показывать свое настоящее естество. Глава российского МИД Лавров заявляет, что сенаторы просто сошли с ума и ведут себя некорректно.



Сергей Лавров считает, что сенаторы ведут себя некорректно / Фото Getty Images

Хотя, конечно, именно реакция Кремля выглядит как нервный срыв, ведь вслед за этим заявлением Лаврова прозвучало и еще одно – уже от Дмитрия Пескова.

Он заявил, что если США введут санкции против Путина, то это будет автоматически означать полный разрыв отношений между двумя странами, после чего Россия будет готова на самые отчаянные шаги.

Но то что полилось из Кремля дальше – это уж точно назвать, кроме как, нервным срывом, невозможно. Лавров потребовал от США и НАТО изложить на бумаге и заверить печатью их позицию по тем ультиматумам, которые выдвигал Путин.

Мол, если вы не хотите идти на уступки, то так и напишите, а еще добавьте ваши предложения, которые мы готовы обсуждать на следующей неделе.

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В частности Лавров хочет увидеть документ, где будет закреплено, что США и НАТО соглашаются лишь на обсуждение ракетных программ и нераспространение ядерного оружия. Что ему этот документ даст – непонятно.

Россия угрожает разместить ракеты

Дальше Кремль перешел к своей излюбленной тактике – попытке запугать. Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что военные эксперты прямо сейчас консультируют Путина на случай "ухудшения обстановки".

Мол, в Кремле вынашивают план военного ответа, если додавить Запад дипломатически им не получится. По словам Рябкова, это будет тяжелый сюжет.

Деталей он показательно не раскрыл, но намекнул, что это может касаться даже безопасности США. Мол, если Запад не хочет идти на ультиматумы Путина, то Россия готова разместить свои ракеты на Кубе и в Венесуэле.

На фоне таких громких и безумных заявлений начальник Рябкова, Лавров, заявил, что Россия не собирается никуда отводить свои войска от границы Украины.

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По словам Лаврова, на переговорах с США представитель Вашингтона Венди Шерман призвала Кремль не просто отвести войска, а "загнать их обратно в казармы", на что Лавров ответил, что даже обсуждать это требование Кремль отказывается.

Почему Кремль нагнетает обстановку

Всё это поведение лично меня подталкивает к одной мысли: Кремль снова нагнетает обстановку перед другими важными переговорами –реанимацией нормандского формата и попыткой заставить Киев пойти на выполнение Минских соглашений на условиях Кремля.

Почему я так считаю? Дело в том, что и Германия, и Франция всячески пытаются добиться переговоров в этом формате.

Например, канцлер Германии Олаф Шольц заявляет, что хоть он и обеспокоен ситуацией на границе Украины, всё же рад, что количество контактов с Москвой в вопросе Нормандии увеличилось.



Олаф Шольц обеспокоен ситуацией на границе Украины / Фото Getty Images

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уверяет, что в случае новой российской агрессии Берлин готов нанести сокрушительный удар, намекая, в том числе, и на "Северный поток-2".

Но здесь нужно понимать, что Германии абсолютно не выгодно, чтобы именно так и произошло, а потому они и полагаются на восстановление нормандского формата.

Уже появилась информация о том, что Бербок 18 января едет в Москву, чтобы обсудить с Лавровым то, как им выходить из тупика.

Потому сегодняшние победы Украины и Запада в дипломатическом плане вовсе не должны давать повода украинской власти расслабляться. Ведь, впереди еще целый ряд переговоров и Киеву очень важно не допустить того, чтобы Запад решил, что самым удобным решением для выхода из конфликта будет давить уже не на Москву, а на Киев.