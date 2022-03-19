После ракетного обстрела: в пригороде Запорожья 9 человек погибли и 17 ранены

Российские оккупанты 18 марта обстреливали пригород Запорожья. В результате двух ракетных ударов 9 человек погибли, а 17 получили ранения.

О последствиях военного преступления оккупантов сообщил пресс-секретарь Запорожской ОВА, полковник Вооруженных Сил Украины Иван Арефьев.

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Трагические последствия обстрелов оккупантами пригорода Запорожья

Иван Арефьев отметил, что одним из девяти погибших является представитель ГСЧС. Также известно, что среди 17 раненых есть три представителя Государственной службы чрезвычайных ситуаций и по меньшей мере два гражданских. Кроме того, пять человек травмированы.

Представитель Запорожской ОВА добавил, что сейчас идет эвакуация жителей из временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области в безопасные регионы нашей страны. По словам Арефьева, в течение 18 марта удалось эвакуировать 2 277 человек, среди которых 624 – дети.

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