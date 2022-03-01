После речи Зеленского Европарламент аплодировал стоя

Владимир Зеленский выступил перед депутатами Европарламента в режиме видеоформата. После его речи о войне в Украине евродепутаты аплодировали стоя.

Об этом сообщает 24 канал. В Европарламенте 1 марта рассматривают заявку Украины на членство в Евросоюзе.

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Зеленский во время выступления рассказал о войне в Украине. Президент подчеркнул, что украинцы достойно защищают свою землю ценой своей жизни.

Глава государства эмоционально рассказал о большом количестве жертв, погибших из-за позорных действий России и ее властей, а также обстрелов со стороны оккупантов и ракетных ударов.

Без вас (Евросоюза – 24 канал) Украина будет одинокой. Мы доказали свою силу. Доказали, что мы, по меньшей мере, такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами. Докажите, что вы нас не отпускаете,

– призвал Зеленский.

После выступления украинского президента все депутаты Европарламента начали аплодировать стоя.

Речь Зеленского в Европарламенте: смотрите видео

Что дает украинцам членство в ЕС / Инфографика 24 канала

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