Про це повідомляє 24 канал. Варто зауважити, що у Європарламенті 1 березня розглядають заявку України на членство у Євросоюзі.

До теми Володимир Зеленський виступив із промовою на засіданні Європарламенту

Зеленський під час промови розповів про війну в Україні. Президент наголосив, що українці гідно захищають свою землю ціною власного життя.

Глава держави емоційно розповів про велику кількість жертв, які загинули через ганебні дії Росії та її влади, а також обстріли з боку окупантів та ракетні удари.

Без вас (Євросоюзу – 24 канал) Україна буде самотньою. Ми довели свою силу. Довели, що ми щонайменше такі ж, як ви. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте,

– закликав Зеленський.

Після промови українського президента усі депутати Європарламенту почали аплодувати стоячи.

Промова Зеленського у Європарламенті: дивіться відео

Що дає українцям членство у ЄС / Інфографіка 24 каналу

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