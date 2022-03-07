После российского вторжения в Украину каждому грузину грозит опасность – Саакашвили

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили поддержал инициативу по созданию правительства национального согласования и призвал к мобилизации на улицах и внутри парламента, чтобы остановить российское вторжение и спасти достоинство и репутацию Грузии.

Саакашвили написал, что для того, чтобы избежать тотальной изоляции страны, "надо согласовать по этому запросу хоть какую-то часть "Грузинской мечты".

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Мы наконец-то станем нацией, если не будем иметь памяти о "Силькнете". Ну, отойдите немного дальше, чем говорят наши члены правительства и помните, нас десятилетиями выводили на улицы России как "лицо" кавказской национальности, – подчеркнул Саакашвили.

Он добавил, что в результате этого вторжения жизни каждого грузина угрожает опасность.

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Политик рассказал, что несколько застройщиков правительства все же погреют руки на российском вторжении, а для остальных грузин цены на квартиры станут недоступными.

Большая вероятность, что грузинские банки будут упразднены, исчезнут грузинские сбережения и заблокируют кредитные. Экспорт продуктов в Россию также приведет к резкому росту цен на рынке Грузии.

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