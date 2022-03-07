Саакашвілі написав, що для того, щоб уникнути тотальної ізоляції країни, "треба погодити на цей запит хоч якусь частину "Грузинської мрії".

Увага ЄС найближчими днями обговорить заявку України на вступ, – Мішель

Ми нарешті станемо нацією, якщо не будемо мати пам'яті про "Сількнет". Ну, відійдіть трохи далі, ніж кажуть наші урядовці і пам'ятайте, нас десятиліттями виводили на вулиці Росії як "обличчя" кавказької національності, – наголосив Саакашвілі.

Та додав, що в результаті цього вторгнення життю кожного грузина загрожує небезпека.

Ризики для Грузії внаслідок вторгнення Росії в Україну

Політик розповів, що кілька забудовників уряду таки зігріють руки на російському вторгнення, а для решти грузинів ціни на квартири стануть недоступними.

Велика ймовірність, що грузинські банки будуть скасовані, зникнуть грузинські заощадження та заблокують кредитні. Експорт продуктів до Росії також призведе до різкого зростання цін на ринку Грузії.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!