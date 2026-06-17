В то же время заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник заявил о подготовке масштабной реформы мобилизационной системы, которая должна изменить принципы работы ТЦК.

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Почему будут проверять ТЦК?

Баник сообщил, что 16 июня провел экстренное совещание с командованием Сухопутных войск в связи с инцидентами, произошедшими в одном из ТЦК в Одесской области. По его словам, случаи возможного насилия требуют тщательного изучения и принципиальной реакции государства.

Любое насилие, нарушение прав человека и попрание человеческого достоинства в отношении людей, часть из которых станет нашими защитниками, категорически недопустимо, особенно на 5-м году войны,

– подчеркнул Баник.

По итогам совещания в Министерстве обороны было принято решение о проведении служебных проверок во всех ТЦК. Особое внимание планируется уделить обращениям граждан о возможных нарушениях законодательства, в частности случаям незаконного удержания людей, превышения полномочий, насилия или других неправомерных действий.

Также руководство ТЦК призвали к максимально открытому общению с обществом и полному сотрудничеству с правоохранительными органами во время проверок.

В ведомстве считают, что последние инциденты в очередной раз продемонстрировали необходимость системных изменений в работе ведомств. По словам Баника, сейчас ведется работа над реформой, которая должна изменить подход к организации мобилизационных процессов и устранить так называемый "замкнутый цикл" между воинским учетом и мобилизацией.

Одним из ключевых элементов будущей реформы станет передача отдельных функций ТЦК другим государственным структурам. В Минобороны убеждены, что это позволит сделать процесс мобилизации более прозрачным, контролируемым и понятным для граждан.

В настоящее время детали новой модели еще прорабатываются, однако в ведомстве уже обозначили общее видение будущих изменений.

В рамках реформы планируется создание специальных центров или хабов, где граждане будут проходить отдельные этапы мобилизационного процесса. Именно там люди будут проходить военно-медицинскую комиссию, оформлять документы, а также получать дальнейшее направление в учебные центры или воинские части.

В Минобороны подчеркивают, что такие хабы должны работать по новым стандартам.

Хабы, в которых люди будут ожидать прохождения ВЛК, отправки в учебные центры и бригады, должны быть максимально комфортными, гуманными, с круглосуточной видеофиксацией и жестким контролем взаимодействия с гражданами на всех этапах,

– подчеркнул Баник.

Что известно о скандале с ТЦК в Одесской области?

Сотрудники ГБР сообщили о разоблачении организованной группы, которая, по версии следствия, действовала в одном из районных ТЦК и СП Одесской области. Следователи установили, что шесть должностных лиц РТЦК якобы организовали схему, целью которой было улучшение показателей мобилизации. К ее реализации они привлекли еще трех представителей местной общественной организации.

По данным следствия, члены группы собирали информацию о мужчинах мобилизационного возраста, устанавливали их местонахождение и передавали соответствующие данные через мессенджеры.

В ГБР заявляют, что в ходе расследования зафиксированы многочисленные случаи жестокого обращения с потерпевшими. По материалам следствия, мужчин незаконно доставляли в помещения ТЦК и удерживали там без законных оснований. К ним применяли физическое насилие, психологическое давление, запугивание и угрозы.

Кроме того, правоохранители сообщили о зафиксированных отдельных эпизодах сексуального насилия в отношении потерпевших. В настоящее время эти обстоятельства проверяются в рамках уголовного производства.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли резиновые дубинки, молотки и другие предметы, которые, по версии следствия, могли использоваться для силового воздействия на задержанных мужчин.

Всех 9 фигурантов дела задержали и сообщили им о подозрении. Речь идет о статьях Уголовного кодекса Украины, касающихся пыток, незаконного лишения свободы и разбоя, совершенных организованной группой.

Суд уже избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.