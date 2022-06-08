Со среды, 8 июня, в Ивано-Франковске запрещено исполнять русскоязычные песни. Такое же постановление было принято ранее и в Тернополе.
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О решении по русскоязычной музыке сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время прямого эфира.
Сегодня приняли решение, аналогичное тому, что приняли в Тернополе, о запрете любого русскоговорящего продукта на улицах города Ивано-Франковска. И также упорядочивание уличных музыкантов,
– заявил мэр города.
Марцинкив добавил, что за выполнением новых требований будут следить местные правоохранители и муниципальная инспекция Ивано-Франковска.
Решение принято исполнительным комитетом и будет передано к исполнению в полицию и в нашу муниципальную инспекцию "Добродий", которые будут следить за этим,
– сообщил Марцинкив.
Что предшествовало решению
- 22 мая в центре Ивано-Франковска произошла драка из-за исполнения песни на русском языке. Прохожий поругался с девушкой-музыканткой, которая пела на русском языке и отказалась переходить на другой.
- На видео, которые обнародовали очевидцы, видно, как в спор вмешались еще двое парней-музыкантов, после словесной перепалки мужчина ударил одного из парней и тот от удара упал на брусчатку.
- На инцидент отреагировал и мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Он отметил, что уже поручил муниципальной инспекции быть более внимательными и "контролировать такие вещи в центре города". Также Марцинкив поручил узнать, есть ли заявление в полицию и сказал, что нужно найти нападающему адвоката.
- После огласки скандала в Тернополе 1 июня запретили музыкантам петь русскоязычные песни. Кроме ограничений на исполнение русских песен, музыкантам запретили выступать в дни траура или в дни памяти. Также исполком определил список мест, где смогут выступать уличные музыканты. 8 локаций будут расположены в центре Тернополя, 5 – в парковой зоне, и еще 5 – в других жилых районах.
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