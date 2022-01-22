После скандальных заявлений об Украине командующий немецких ВМС уходит в отставку, – СМИ

22 января 2022 , 22:52
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Bild

Командующий немецких военно-морских сил Кай-Ахим Шенбах отметился циничными высказываниями об Украине и "потерянном Крыме". По информации СМИ, теперь он уйдет в отставку.

По информации Bild, преемником Шенбаха может стать контр-адмирал Ян Кристиан Каак.

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Немецкое издание отмечает, что военный командующий спровоцировал своими заявления дипломатический кризис между Украиной и Германией. Так что теперь, мол, ему придется "столкнуться с последствиями".

По информации Bild, преемником Шенбаха может стать контр-адмирал Ян Кристиан Каак.

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Автор: Ірина Буртик