После скандальных заявлений об Украине командующий немецких ВМС уходит в отставку, – СМИ
22 января 2022 , 22:52Читати новину українською
Источник:Bild
Командующий немецких военно-морских сил Кай-Ахим Шенбах отметился циничными высказываниями об Украине и "потерянном Крыме". По информации СМИ, теперь он уйдет в отставку.
По информации Bild, преемником Шенбаха может стать контр-адмирал Ян Кристиан Каак.
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Немецкое издание отмечает, что военный командующий спровоцировал своими заявления дипломатический кризис между Украиной и Германией. Так что теперь, мол, ему придется "столкнуться с последствиями".
По информации Bild, преемником Шенбаха может стать контр-адмирал Ян Кристиан Каак.
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