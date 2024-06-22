Так, в Харькове снова прогремел взрыв. Воздушная тревога продолжается. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и находитесь в укрытии.

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Что известно о повторном взрыве в Харькове

В 17:23 журналисты сообщили, что в Харькове снова прогремел взрыв. Заметим, что по состоянию на 17:35 официальной информации о нем пока нет.

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