Так, у Харкові знову пролунав вибух. Повітряна тривога триває. Тож не нехтуйте правилами безпеки й перебувайте в укритті.
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Що відомо про повторний вибух у Харкові
О 17:23 журналісти повідомили, що в Харкові знову пролунав вибух. Зауважимо, що станом на 17:35 офіційної інформації щодо нього поки немає.
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Які наслідки удару Росії по Харкову 22 червня
- Зауважимо, що близько 15 години бійці Путіна вдарили по місту КАБами. Зокрема, окупанти випустили 4 снаряди УМПБ Д-30 з території Білгородської області, розповів керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков.
- Очільник ОВА Олег Синєгубов наголосив, що пошкоджена виключно цивільна інфраструктура. Зокрема, будинок, зупинки громадського транспорту, магазини тощо.
- Міський голова розповів, що один КАБ влучив у житловий будинок, ще три — в іншому районі у виробниче підприємство. Через удари по підприємству загинула одна людина, троє — зазнали поранень. Внаслідок влучання по житловому будинку поранена 21 людина, ще двоє – загинули.
- Тож станом на 17:00 відомо про 3 жертв і щонайменше 25 поранених. Синєгубов розповів, що 16 людей госпіталізовані, двоє з них – діти. Четверо – у важкому стані.