Так, у Харкові знову пролунав вибух. Повітряна тривога триває. Тож не нехтуйте правилами безпеки й перебувайте в укритті.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки в нашому телеграмі.

Що відомо про повторний вибух у Харкові

О 17:23 журналісти повідомили, що в Харкові знову пролунав вибух. Зауважимо, що станом на 17:35 офіційної інформації щодо нього поки немає.

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