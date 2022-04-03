О собрании Совбеза стало известно вечером 3 апреля. О нем написали русские пропагандисты.

Важно Братские могилы, связанные тела детей, дым, пепел: как Россия совершила геноцид в Киевской области – фото 18+

При этом представители страны-оккупанта сразу начали обвинять Украину. Расстрелы и пытки мирного населения они назвали "вопиющей провокацией украинских радикалов".

Но они забыли вспомнить, что украинские военные сами ужаснулись, когда зашли в город. Ведь десятки тел мирных жителей лежали прямо на дороге. И именно россияне во время отступления стали убивать всех подряд.