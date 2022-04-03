Про зібрання Ради безпеки стало відомо ввечері 3 квітня. Більше написали російські пропагандисти, які навіть дали цитату представників свого кривавого режиму.

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Продовжують поширювати брехню

При цьому представники країни-окупанта одразу почали звинувачувати Україну. Розстріли та катування мирного населення вони назвали "кричущою провокацією українських радикалів".

Та вони забули згадати, що Українські військові самі жахнулися, коли зайшли в місто. Адже десятки тіл мирних жителів лежали просто на дорозі. І саме росіяни під час відступу почали вбивати всіх підряд.

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