После укрупнения районов, все необходимые услуги будут осуществляться на уровне общин. Людям не придется ехать за справками сотни километров.

Укрупнение районов, как того требует новое административно-территориальное устройство, должно улучшить качество предоставления услуг населению, рассказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, передает Укринформ.

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Разговоры о том, что бабушке нужно будет ехать за справкой сотни километров – это бред. Ведь базовые услуги будут предоставляться на уровне общин, где будут существовать Центры предоставления административных услуг. Они будут поддерживаться государством, которое будет выделять на них средства. Поэтому ехать никуда не надо,

– сказал министр.

Так же люди смогут не ехать в райцентр, а получить квалифицированную помощь в опорных больницах. По словам Чернышова, вскоре общины перейдут на прямые межбюджетные отношения с государством. По его мнению, принятый закон о районах – это компромисс, ведь административно-территориальное устройство требовало перемен.