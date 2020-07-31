Скорочення районів: їхати по довідки "за тридев'ять земель" не доведеться
Після укрупнення районів, всі необхідні послуги будуть здійснюватись на рівні громад. Людям не доведеться їхати по довідки за сотні кілометрів.
Укрупнення районів, як того вимагає новий адміністративно-територіальний устрій повинен поліпшити якість надання послуг населенню, розповів міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, передає Укрінформ.
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Розмови про те, що бабусі треба буде їхати за довідкою за сотні кілометрів – це маячня. Адже базові послуги будуть надаватися на рівні громад, де будуть існувати Центри надання адміністративних послуг. Вони будуть підтримуватися державою, яка виділятиме на них кошти. Тому їхати нікуди не треба,
– сказав міністр.
Так само люди зможуть не їхати до райцентру, а отримати кваліфіковану допомогу в опорних лікарнях. За словами Чернишова, незабаром громади перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державою. На його думку, ухвалений закон про райони – це компроміс, адже адміністративно-територіальний устрій потребував змін.