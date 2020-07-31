Після укрупнення районів, всі необхідні послуги будуть здійснюватись на рівні громад. Людям не доведеться їхати по довідки за сотні кілометрів.

Укрупнення районів, як того вимагає новий адміністративно-територіальний устрій повинен поліпшити якість надання послуг населенню, розповів міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов, передає Укрінформ.

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Розмови про те, що бабусі треба буде їхати за довідкою за сотні кілометрів – це маячня. Адже базові послуги будуть надаватися на рівні громад, де будуть існувати Центри надання адміністративних послуг. Вони будуть підтримуватися державою, яка виділятиме на них кошти. Тому їхати нікуди не треба,

– сказав міністр.

Так само люди зможуть не їхати до райцентру, а отримати кваліфіковану допомогу в опорних лікарнях. За словами Чернишова, незабаром громади перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державою. На його думку, ухвалений закон про райони – це компроміс, адже адміністративно-територіальний устрій потребував змін.