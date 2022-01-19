Также среди гостей заметили Викторию Сюмар, Артура Герасимова, Сергея Алексеева, Яну Зинкевич, Виталия Гайдукевича, Юрия Бирюкова, Илью Новикова и Святослава Цеголко. Также через 5 минут после Порошенко из "Царского села" вышел миллионер Игорь Воронов.

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Впоследствии нардеп Ирина Геращенко заявила, что фракция пригласила Порошенко праздновать новогодние и рождественские праздники. По словам политика, участие в "фуршете на 40 человек" взяли все нардепы партии, депутаты Киевсовета и "молодежка и друзья".

Геращенко рассказала, что в ресторане "ели драники и подняли по бокалу вина".

Порошенко и команда возле "Царского села" / "Украинская правда"

Мера пресечения Порошенко

Меру пресечения Петру Порошенко избрали 19 января.

Политику инкриминируют госизмену в деле закупки угля с оккупированных территорий.

Меру пресечения должны были избрать еще 17 января. В то же время судья Алексей Соколов ушел в совещательную комнату, а через 5 часов заявил, что решение будет уже 19 января.

Формально судья находился в совещательной комнате 2 дня. Соколов не мог браться за новое дело, пока не было решения в текущему.

Суд избрал меру пресечения Порошенко: смотрите видео