Також серед гостей зауважили Вікторію Сюмар, Артура Герасимова, Сергія Алєксєєва, Яну Зінкевич, Віталія Гайдукевича, Юрія Бірюкова, Іллю Новікова та Святослава Цеголка. Також через 5 хвилин після Порошенка з "Царського села" вийшов мільйонер Ігор Воронов.

Зауважте ДБР оскаржуватиме запобіжний захід Порошенку

Згодом нардепка Ірина Геращенко заявила, що фракція запросила Порошенка святкувати новорічні та різдвяні свята. За словами політикині, участь у "фуршеті на 40 людей" взяли усі нардепи партії, депутати з Київради та "молодіжка і друзі".

Геращенко розповіла, що у ресторані "їли деруни та підняли по келиху вина".

Порошенко та команда біля "Царського села" / "Українська правда"

Запобіжний захід Порошенку

Запобіжний захід Петру Порошенку обрали 19 січня.

Політику інкримінують держзраду у справі закупівлі вугілля з окупованих територій.

Запобіжний захід мали обрати ще 17 січня. Водночас суддя Олексій Соколов пішов у нарадчу кімнату, а через 5 годин заявив, що рішення буде вже 19 січня.

Формально суддя перебував у нарадчій кімнаті 2 дні. Соколов не міг братись за нову справу, поки не було рішення у поточній.

Суд обрав запобіжний захід Порошенку: дивіться відео