После свержения режима Лукашенко: белорусская оппозиция обещает участие в Крымской платформе

Белорусская оппозиция заявила, что считает необходимым участие страны в Крымской платформе. Также они заверили, что "режим Лукашенко является временной страницей истории Беларуси".

БДУ призвал белорусские общественные организации ознакомиться с Крымской платформой. Об этом говорится в телеграме Белорусского дома в Украине (БДУ).

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Белорусская оппозиция поддерживает Крымскую платформу

Оппозиционеры написали, что "Россия и ее сателлиты путем низкопробной пропаганды пытаются обесценить Крымскую платформу, что только подчеркивает ее значимость".

Белорусский дом в Украине считает необходимым участие представителей Беларуси в составе Крымской платформы,

– рассказала оппозиция.

Кроме того, заверила, что режим Лукашенко – это "временная страница нашей истории, а стремление белорусской нации к развитию наравне с европейскими партнерами необходимо поддерживать во всех цивилизованных форматах".

Более того, Белорусский дом призвал их общественные организации и свободных сторонников ближе ознакомиться с Крымской платформой.

Там заверили, что голос свободной Беларуси должен быть услышан при создании новых экономических и геополитических союзов.

Коротко о Крымской платформе

Саммит Крымской платформы состоялся в Украине 23 августа. На него приехали делегации из более 40 стран мира.

Инициатива проведения принадлежит президенту Владимиру Зеленскому.

Они подписали итоговую декларацию, в которой осудили незаконную оккупацию полуострова.

Президент Зеленский отметил, что документ открыт для подписания и выразил надежду, что последней свою подпись поставит Россия.