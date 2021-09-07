После свержения режима Лукашенко: белорусская оппозиция обещает участие в Крымской платформе
Белорусская оппозиция заявила, что считает необходимым участие страны в Крымской платформе. Также они заверили, что "режим Лукашенко является временной страницей истории Беларуси".
БДУ призвал белорусские общественные организации ознакомиться с Крымской платформой. Об этом говорится в телеграме Белорусского дома в Украине (БДУ).
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Белорусская оппозиция поддерживает Крымскую платформу
Оппозиционеры написали, что "Россия и ее сателлиты путем низкопробной пропаганды пытаются обесценить Крымскую платформу, что только подчеркивает ее значимость".
Белорусский дом в Украине считает необходимым участие представителей Беларуси в составе Крымской платформы,
– рассказала оппозиция.
Кроме того, заверила, что режим Лукашенко – это "временная страница нашей истории, а стремление белорусской нации к развитию наравне с европейскими партнерами необходимо поддерживать во всех цивилизованных форматах".
Более того, Белорусский дом призвал их общественные организации и свободных сторонников ближе ознакомиться с Крымской платформой.
Там заверили, что голос свободной Беларуси должен быть услышан при создании новых экономических и геополитических союзов.Обратите внимание! Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова рассказывала, приглашали ли Россию и Беларусь для участия в Крымской платформе. Она заверила, что Беларусь пока движется в так называемом фарватере России, а провокационные заявления Александра Лукашенко показывают, что он все больше "идет в теплые объятия Путина".
Коротко о Крымской платформе
- Саммит Крымской платформы состоялся в Украине 23 августа. На него приехали делегации из более 40 стран мира.
- Инициатива проведения принадлежит президенту Владимиру Зеленскому.
- Они подписали итоговую декларацию, в которой осудили незаконную оккупацию полуострова.
- Президент Зеленский отметил, что документ открыт для подписания и выразил надежду, что последней свою подпись поставит Россия.