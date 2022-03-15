После тяжелой ночи в Киеве: фото героев-спасателей

Столичные спасатели неутомимо продолжают ликвидировать последствия ударов оккупанта, спасать человеческие жизни. Спасатели на сегодня являются настоящими героями.

Фото спасателей опубликовал политик Алексей Гончаренко. Он выразил им благодарность от каждого украинца.

Внимание В Киеве оккупанты обстреляли еще две многоэтажки: 2 погибших – ужасные фото разрушений

Несмотря на постоянные атаки врага, они продолжают делать свою работу. Прошлая ночь в Киеве была неспокойной: под утро враг обстрелял жилые массивы города. В результате повреждены три многоэтажки, дом в частном секторе и станция метро.

Спасатели после тяжелой ночи в Киеве / Фото телеграмм Алексея Гончаренко

Разрушенная обстрелами россиян столичная многоэтажка / Фото телеграмм Гончаренко

Гончаренко также опубликовал видео последствий обстрела оккупанта в Святошинском районе.

Пострадали две жилые многоэтажки. Спасители на месте. Предварительно один погибший,

– написал политик.

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