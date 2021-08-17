Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр внутренних дел Жеральд Дарманен. По его словам, жертв и пострадавших в результате возгораний нет.

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Крупный пожар распространяется по территории департамента Вар, этому способствуют сложившиеся метеоусловия,

– написал чиновник.

"Тысячи людей были эвакуированы в превентивных целях, но жертв нет. Около 750 человек борются с огнем", – добавил глава МВД.

Причиной пожаров называют аномальную жару свыше +40 градусов.

Во Франции вспыхнули лесные пожары / Фото Sapeurs Pompiers VAR

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