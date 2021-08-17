Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен. За його словами, наразі жертв і постраждалих внаслідок загорянь – немає.

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Велика пожежа поширюється по території департаменту Вар, цьому сприяють сформовані метеоумови,

– написав чиновник.

"Тисячі людей були евакуйовані у превентивних цілях, але жертв немає. Близько 750 осіб борються з вогнем", – додав глава МВС.

Причиною пожеж називають аномальну спеку понад +40 градусів.

У Франції спалахнули лісові пожежі / Фото Sapeurs Pompiers VAR

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