В частности, и в отношении Украины. Такое мнение высказал политический аналитик Иван Преображенский. Он добавил, что эти события связаны также и со встречей Владимира Путина с Джо Байденом.
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Политика Германии изменится
Относительно Франции и Германии, как отметил аналитик, то они имели гарантии от Джо Байдена, что он будет проводить в отношениях с Москвой в основном политику Евросоюза.
Впрочем, здесь есть проблема – у Европы нет общего мнения относительно России. И это показал саммит,
– подчеркнул он.
Отношение Запада к Путину
- Как он пояснил, Восток Европы, очевидно, боится Россию и имеет для этого серьезные основания;
- Центр считает, что находится в полной безопасности и его этот вопрос вообще мало беспокоит;
- а Ангела Меркель и Эммануэль Макрон с одной стороны пытаются заработать какие-то политические баллы.
С другой стороны, Меркель пытается сформировать общую европейскую позицию, привести его и заставить всех европейцев выработать единый курс.
"Я боюсь, что это утопия. Ничего хорошего из этого не выйдет. Меркель уйдет, после этого политика Германии станет более пророссийской, если у власти останется христианско-демократический союз во главе с Армином Лашетом", – подчеркнул он.
О российской "дипломатии"
После встречи Путина с Байденом, по его словам, была информация относительно возможного саммита главы Кремля с Борисом Джонсоном. Впоследствии, совершенно очевидно, что обе стороны стали "поднимать ставки".
"Россия по-другому сейчас не умеет вести переговоры, разучилась. Это в принципе такая российская дипломатия, которая всегда опирается на силу", – считает аналитик.
С российской стороны – это была подготовка к тому, чтобы зайти на саммит с Джонсоном с сильной позицией. Эксперт предположил, что этого саммита, конечно же, не будет.
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