Зокрема, і щодо України. Таку думку висловив політичний аналітик Іван Преображенський. Він додав, що ці події пов'язані також і з зустріччю Володимира Путіна з Джо Байденом.

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Політика Німеччини зміниться

Щодо Франції та Німеччини, як зауважив аналітик, то вони мали гарантії від Джо Байдена, що він проводитиме в стосунках з Москвою здебільшого політику Євросоюзу.

Втім, тут є проблема – у Європи немає спільної думки щодо Росії. І це показав саміт,

– наголосив він.

Ставлення Заходу до Путіна

Як він пояснив, Схід Європи, очевидно, боїться Росію і має для цього серйозні підстави;

Центр вважає, що перебуває у цілковитій безпеці і його це питання взагалі мало турбує;

а Ангела Меркель і Еммануель Макрон з одного боку намагаються заробити якісь політичні бали.

З іншого боку – Меркель намагається сформувати спільну європейську позицію, привести його і змусити всіх європейців виробити єдиний курс.

Увага! За те, щоб ЄС вела прямий контакт з Росією, виступила саме Ангела Меркель. Водночас лідери ЄС відхилили пропозицію. Канцерлка висловивла жаль з цього приводу.

"Я боюсь, що це утопія. Нічого доброго з цього не вийде. Меркель піде, після цього політика Німеччини стане більш проросійською, якщо при владі залишиться християнсько-демократичний союз на чолі з Арміном Лашетом", – підкреслив він.

Про російську "дипломатію"

Після зустрічі Путіна з Байденом, за його словами, була інформація щодо можливого саміту глави Кремля з Борисом Джонсоном. Згодом, зовсім очевидно, що обидві сторони стали "підіймати ставки".

"Росія по-іншому зараз не вміє вести перемовини, розівчилася. Це в принципі така російська дипломатія, яка завжди спирається на силу", – вважає аналітик.

З російського боку – це була підготовка до того, щоб зайти на саміт з Джонсоном із сильною позицією. Експерт припустив, що цього саміту, звісно ж, не буде.

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