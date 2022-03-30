После Украины Россия угрожает ядерным оружием еще и Азербайджану

Россия ведет полномасштабную войну против Украины, разрушая ее города и убивая мирных людей. Однако государство-агрессор взялось еще и угрожать Азербайджану.

Депутат Госдумы России Михаил Делягин опубликовал в своем канале опрос о ядерном ударе по Азербайджану.

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Россия угрожает Азербайджану

Представитель государства-агрессора осмелился спросить, "считают ли люди правомерным применение ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана в связи с агрессией страны, вызванной убежденностю о бессилии России, ресурсы которой отвлечены на Украину".

Кроме того, Делягин назвал Азербайджан "турецким прокси" и призвал "наказать" его за действия в Нагорном Карабахе.

Азербайджан в ответ объявил Делягина в международный розыск. Об этом сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на генпрокуратуру страны.

Опрос Делягина / Скриншот из телеграма

Напомним, на днях в Баку выступили с требованием к России вывести остатки войск Армении с территории Азербайджана. А также не использовать название "Нагорный Карабах".

Обратите внимание – что происходит в Нагорном Карабахе: смотрите видео