"После войны будет много беременных": 14-летнюю девушку из Бучи изнасиловали 5 российских солдат

В Буче во время оккупации пятеро российских извергов изнасиловали 14-летнюю девочку. Теперь она беременна и планирует оставить ребенка, отец которого насильник и оккупант.

Эту трагическую историю с разрешения родителей девушки рассказала журналистам психолог Александра Квитко. Она сейчас работает на горячей линии омбудсменки для оказания психологической помощи.

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Нужно принять своего ребенка

По словам Александры, ребенка решила оставить семья девушки. Они решились на это, потому что врачи предупредили: если сейчас сделать аборт, пострадавшая, вероятно, не сможет больше иметь детей.

Поэтому 14-летней предстоит долгий путь анализа пережитого. Прежде всего психолог помогает девушке принять этого ребенка.

Однако это не единственная трагическая история. В общей сложности Квитко работает с 5 беременными девушками, которые забеременели после изнасилования российскими солдатами. Им всем от 14 до 18 лет.

Есть случаи принудительной беременности

По состоянию на 25 апреля на горячую линию омбудсменки сообщили о 101 случае сексуальных преступлений. Речь идет о случаях, ранее случившихся на недавно освобожденных от врага территориях.

Самый молодой из этих пострадавших только 10 лет. Однако уже установлено, что от сексуального насилия от россиян страдали не только дети, но даже мужчины.

Часто насилуют девушек 14, 15, 16 лет. После войны в Украине будет много беременных подростков,

– сказала психолог.

Также об этом рассказала уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова. По ее словам, сейчас уже известно о 12 случаях принудительной беременности среди изнасилованных. Но их точно гораздо больше – лишь малый процент пострадавших готов рассказывать о том, что с ними произошло.

Главное о зверствах россиян на Киевщине

После освобождения Киевской области от оккупантов обнаружился настоящий ужас, который они там совершали. Российские солдаты во всех населенных пунктах убивали и пытали людей сотнями. Это имело явные признаки геноцида по национальному признаку.

Общее число жертв среди гражданского населения значительно больше тысячи. При выходе из городов россияне просто расстреливали всех, кого видели. Тела переезжали танками.

Когда украинские воины зашли в город Буча, о жутких событиях стало известно всему миру. Именно в этом небольшом городке тела лежали прямо посреди улицы. Также были люди, которых до смерти пытали и убивали связанными.

Часть из убитых во время оккупации россияне просто закапывали в братских могилах. Одну из них сделали рядом с местной церковью.

Пропаганда Кремля сразу начала говорить, что это вроде бы фейк. Потом утверждали, что зверства совершали украинские воины. Однако спутниковые снимки подтвердили, что людей убивали в течение всего времени оккупации. На это указывают и результаты экспертизы германских спецслужб.

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