После войны шансов для реваншизма у пророссийских партий не будет, – Стефанчук

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что у пророссийских партий в Украине нет шанса для реванша после войны. Он уверяет, что в Украине не может быть никаких других партий, кроме проукраинских.

Рада планирует принять механизмы для запрета пророссийских партий

Стефанчук рассказал, что Верховная Рада начала разрабатывать механизмы для запрета пророссийских партий в Украине. По его словам, депутаты приняли соответствующий законопроект в первом чтении.

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"Верховная Рада в первом чтении приняла соответствующий законопроект – о запрете пророссийских партий. Я думаю, что на следующем пленарном заседании мы уже в целом примем этот документ. Там есть ряд поправок, которые сейчас рассматриваются в комитете", – сказал Стефанчук.

Он рассказал, что в законопроекте заложена позиция, что в Украине, кроме проукраинских партий, не может быть никаких других.

Потому что все партии должны быть объединенными служением украинскому народу. А те, которые исповедуют интересы других стран, не имеют права быть представленными ни в политикуме, ни в социуме.

– заявил глава Рады.

Шансов у любой пророссийской партии не будет, – Стефанчук

Стефанчук уверен, что у пророссийских партий не будет шансов для реванша после того, что Россия натворила в Украине.

После того, что Россия творит в Украине, я думаю, что шансов у любой пророссийской партии даже среди традиционного для них электората Юга или Востока просто не будет.

– сказал он.

Глава парламента заявил, что под пулями российских оккупантов оказались все украинцы, независимо от политических взглядов.

"Потому что под огнем российских пуль украинцы, независимо от политических взглядов, превратились в очень мощную и единую нацию, для которой основными являются государство и украинские идеалы, защита нашего суверенитета и территориальной целостности. Поэтому я убежден, что шансов относительно реваншизма в Украине быть не может", – резюмировал Стефанчук.

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