После войны, – Владимир Зеленский пригласил Илона Маска в Украину

Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с Илоном Маском. Президент пригласил изобретателя в Украину, но после завершения войны.

Глава государства пообщался с основателем SpaceX, генеральным директором Tesla Inc 6 марта.

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Поговорили о возможных космических проектах и визите в Украину. Но об этом уже после завершения войны,

– отметил Владимир Зеленский.

Президент также поблагодарил Илона Маска за поддержку Украины словами и поступками. Он добавил, что на следующей неделе к нам приедет очередная партия систем Starlink для разрушенных городов.

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